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Царьград

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В Архангельской области отца судят за гибель 2-летнего сына в реке

В Архангельской области отца судят за гибель 2-летнего сына в реке

В Вельском округе перед судом предстанет 27-летний местный житель. Завершено расследование дела о гибели его малолетнего сына, которого отец оставил без присмотра.

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