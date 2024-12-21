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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюков о возможном нейтральном статусе сборной России в случае снятия бана: «Мое мнение: надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном»

– Если в 2025 году нас вернут, но при условии нейтрального статуса, вы на это согласитесь? – Это будет не мое решение, а решение исполкома.

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