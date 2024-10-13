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New York Times: ХАМАС хотел совершить нападение на Израиль еще осенью 2022 года

New York Times: ХАМАС хотел совершить нападение на Израиль еще осенью 2022 года

Палестинское исламистское движение ХАМАС хотело совершить нападение на Израиль еще осенью 2022 года, однако перенесло свою атаку, так как хотело заручиться поддержкой Ирана и ливанской шиитской организации «Хезболла».

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