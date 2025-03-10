Борьбу с США за торговые тарифы в Канаде продолжит новый премьер-министр — экс-глава Центробанка Марк Карни

Он уже заявил, что "Канада выиграет" в торговой войне с США.Бывший глава Центрального банка Канады Марк Карни победил на выборах за пост главы правящей Либеральной партии, набрав 85,9% голосов.
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