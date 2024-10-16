Бизнесмен оштрафован на 150 тысяч рублей за попытку дачи взятки сотруднику таможни

В Самаре осужден предприниматель, пытавшийся дать взятку сотруднику таможни. Мужчина предложил главному таможенному инспектору судебно-экспертной службы 50 тысяч рублей за ускорение досмотра товаров, перевозимых по транзитной декларации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии