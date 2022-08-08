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Рейтинг WTA. Касаткина обновила личный рекорд, Самсонова поднялась на 18 мест, Коллинс выпала из топ-10

Чемпионка Сан-Хосе Дарья Касаткина впервые стала девятой ракеткой мира. Чемпионка Вашингтона Людмила Самсонова вернулась в топ-50.

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