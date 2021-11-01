В Роспотребнадзоре заявили, что зараженная птичьим гриппом продукция «Боровской» не опасна при термической обработке

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области заявили, что зараженная птичьим гриппом продукция не опасна для людей, если она подвергается термической обработке.
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