«Умные живут дольше»: 4 правила продления жизни от академика Натальи Бехтеревой

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяПрогресс«Умные живут дольше»: 4 правила продления жизни от академика Натальи БехтеревойЛозунг «Нервные клетки не восстанавливаются» безнадежно устарел. Восстанавливаются. Просто не у всех.Вернуться к статье105НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ГавриловХорошо быть умным. А таким как я и надеяться не на что.Владимир Афанасьевраз владеешь компом и пишешь грамотно, то не всё ещё потеряно!Юрий ГавриловСистемой виндовс ещё кое как владею, андроид для меня лес тёмный.Кое как на звонки и СМС ки отвечаю.Владимир Афанасьевможно научится, у кого-то, что-то спросить и ещё хорошая система учения, сам учился этим способом, путём тыка.Юрий ГавриловТаким методом и пользуюсь.Пока без результатноВладимир Афанасьевудачи!!! главное желание и всё получится!!!Валерия НиканороваЮр, мне 65, андроид практически освоила. Не сдавайтесь.Nina Roytvarf (Чёрная)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Альбина КолесниковаВот именно умные люди, надо чтобы мозги работали надо жить полноценной жизнью.Юлия СидоренкоЧто значит "смертность людей, которые на протяжении всей жизни работали головой, в 4 раза ниже"? Они живут вечно?Комментировать
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