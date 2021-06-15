«Умные живут дольше»: 4 правила продления жизни от академика Натальи Бехтеревой

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Юрий Гаврилов
Хорошо быть умным. А таким как я и надеяться не на что.
Владимир Афанасьев
раз владеешь компом и пишешь грамотно, то не всё ещё потеряно!
Юрий Гаврилов
Системой виндовс ещё кое как владею, андроид для меня лес тёмный.Кое как на звонки и СМС ки отвечаю.
Владимир Афанасьев
можно научится, у кого-то, что-то спросить и ещё хорошая система учения, сам учился этим способом, путём тыка.
Юрий Гаврилов
Таким методом и пользуюсь.Пока без результатно
Владимир Афанасьев
удачи!!! главное желание и всё получится!!!
Валерия Никанорова
Юр, мне 65, андроид практически освоила. Не сдавайтесь.
Nina Roytvarf (Чёрная)
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Альбина Колесникова
Вот именно умные люди, надо чтобы мозги работали надо жить полноценной жизнью.
Юлия Сидоренко
Что значит "смертность людей, которые на протяжении всей жизни работали головой, в 4 раза ниже"? Они живут вечно?

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