БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Подствольные дробовики добрались до СВО

Подствольные дробовики добрались до СВО

Фото бойца украинских ССО, которое заставило поднять тему подствольных дробовиков. Пока это единственное фото-подтверждение применения нашими оппонентами подствольных дробовиков Не так давно в сети появилось фото бойца украинского ССО, сделанное предположительно в зоне проведения СВО.

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