Си Цзиньпин и его история о чае

21 мая, «Жэньминь жибао» онлайн -- Чай зародился в Китае и стал популярным по всему миру. От древнего Шелкового пути, древнего Чайно-конного пути, древнего Чайного судоходного пути до сегодняшнего Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути 21 века чай прошел сквозь историю, пересек государственные границы и пользуется большой любовью людей по всему миру.