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«Укрэнерго»: на Украине значительно ухудшилась ситуация с электроэнергией

«Укрэнерго»: на Украине значительно ухудшилась ситуация с электроэнергией

Ситуация с электроэнергией на Украине значительно ухудшилась за последнее время. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление руководителя украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

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