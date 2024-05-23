«Укрэнерго»: на Украине значительно ухудшилась ситуация с электроэнергией

Ситуация с электроэнергией на Украине значительно ухудшилась за последнее время. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление руководителя украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.
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