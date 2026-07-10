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Мбаппе стал фаворитом на «Золотой мяч» у букмекеров. Кейн – 2-й, Месси – 3-й, Олисе и Дембеле – в топ-5

Букмекеры обновили котировки на вручение «Золотого мяча». Килиан Мбаппе после победного гола в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Марокко (2:0) стал главным претендентом на награду.

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