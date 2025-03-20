"Ъ": начальник радиотехнической службы ВМФ арестован по делу о взятке

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал начальника радиотехнической службы Главного штаба ВМФ России капитана 1-го ранга Олега Лопатиева по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
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