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Александр Цыбульский встретился с участниками Всемирного фестиваля молодёжи

Встреча главы региона с делегацией Поморья прошла в главном штабе волонтеров ВФМ на федеральной территории «Сириус»Встреча главы региона с делегацией Поморья прошла в главном штабе волонтеров ВФМ на федеральной территории «Сириус»Глава Архангельской области, Александр Цыбульский, и первый заместитель губернатора, ответственный за вопросы молодежной политики в регионе, Ваге Петросян, провели встречу во второй день Всемирного фестиваля молодежи.

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