В МИД РФ оценили скандальное фото первых леди ФРГ и Франции

Захарова прокомментировала их смех при посещении мемориала жертвам Холокоста. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о поведении супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон и жены федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер, которые рассмеялись при посещении Мемориала жертвам Холокоста в Берлине.
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