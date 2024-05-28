В МИД РФ оценили скандальное фото первых леди ФРГ и Франции

Захарова прокомментировала их смех при посещении мемориала жертвам Холокоста. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о поведении супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон и жены федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер, которые рассмеялись при посещении Мемориала жертвам Холокоста в Берлине.