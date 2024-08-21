Появилось видео работы российской гаубицы Д-30 в Запорожской области

Активное наступление на позиции ВСУ ведут российские военные в зоне проведения СВО. Силами группировки "Центр" освобождено село Новгородское - стратегически важный логистический узел Торецкой агломерации.
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