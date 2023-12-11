У невыездных россиян начнут забирать загранпаспорта на границе

В России вступил в силу закон о едином перечне оснований недействительности паспортов. Проект был принят еще летом: Президент страны подписал его 13 июня — по правилам проект вступил в силу через 180 дней после официального опубликования.
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