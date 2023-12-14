Художники Алтайского края подвели творческие итоги года

Выставка-конкурс от художественных мастеров открылась в выставочном зале музея "Город" "Арт-Алтай-2023" / Фото: музей "Город", Виктория Борунова В Барнауле прошло открытие выставки "Арт-Алтай-2023" от членов Союза художников России со всего Алтайского края.