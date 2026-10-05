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Новости Липецка

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В Грязях Липецкой области мужчина едва не погиб при пожаре

В Грязях Липецкой области мужчина едва не погиб при пожаре

Пожар едва не стал причиной гибели мужчины, который сейчас в больнице с отравлением угарным газом.Ранним утром 4 октября в Грязях Липецкой области мужчина чуть не погиб при пожаре в доме на улице Марата, 26.

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