«Наполи» выиграл 6 матчей подряд и лидирует в Серии А. «Аталанта» не побеждает 4 тура и отстала от команды Конте на 7 очков

Команда Антонио Конте одолела «Аталанту» (3:2) в гостях в 22-м туре. Это ее шестая победа кряду. Ранее были обыграны «Верона», «Фиорентина», «Венеция», «Дженоа» и «Удинезе».
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