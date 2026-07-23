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Молодёжный Open Air пройдет в Конаково 24 июля

Молодёжный Open Air пройдет в Конаково 24 июля

В Конаково пройдёт молодёжный Open Air: танцы под открытым небом и розыгрыш призов. В эту пятницу, 24 июля, жителей и гостей Конаково ждёт яркий летний вечер: на площади перед дворцом культуры «Современник» состоится молодёжный Open Air — сообщает Администрация Конаковского округа.

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