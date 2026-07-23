Молодёжный Open Air пройдет в Конаково 24 июля

В Конаково пройдёт молодёжный Open Air: танцы под открытым небом и розыгрыш призов. В эту пятницу, 24 июля, жителей и гостей Конаково ждёт яркий летний вечер: на площади перед дворцом культуры «Современник» состоится молодёжный Open Air — сообщает Администрация Конаковского округа.