ТАСС: Замминистра обороны Иванову грозит до 500 млн рублей штрафа

Суд может назначить заместителю министра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, не только наказание в виде лишения свободы, но и штраф в размере до 500 миллионов рублей.
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