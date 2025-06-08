Нацгвардию США введут в Лос-Анджелес из-за протестов против миграционной политики Трампа

Недовольства людей также регистрируются в Нью-Йорке.В связи с протестами против рейдов иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по поиску нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса, в город будут направлены силы Национальной гвардии численностью две тысячи человек.