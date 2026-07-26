Иран призвал Совбез ООН и ЕС ответить на удар ВСУ по судну в Каспийском море

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой европейской дипломатии Кайей Каллас осудил нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) удар по иранскому судну в Каспийском море.
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