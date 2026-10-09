Цифровизация аптечного сервиса: каждый четвёртый россиянин выбирает гибридный формат покупки лекарств

По результатам исследования, проведённого финтех-компанией «ЮMoney» и медицинской компанией «СберЗдоровье» в сентябре 2026 года, 24% россиян уже перешли на гибридный формат покупки лекарств: заказывают препараты в мобильном приложении и забирают их в аптеке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Асафов: европейск...
- В Балакове домашн...
- T Регионам направят...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым