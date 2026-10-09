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Регионы России

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Цифровизация аптечного сервиса: каждый четвёртый россиянин выбирает гибридный формат покупки лекарств

Цифровизация аптечного сервиса: каждый четвёртый россиянин выбирает гибридный формат покупки лекарств

По результатам исследования, проведённого финтех-компанией «ЮMoney» и медицинской компанией «СберЗдоровье» в сентябре 2026 года, 24% россиян уже перешли на гибридный формат покупки лекарств: заказывают препараты в мобильном приложении и забирают их в аптеке.

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