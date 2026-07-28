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Некоторые российские АЗС начали снимать ограничения на продажу бензина

Некоторые российские АЗС начали снимать ограничения на продажу бензина

Российские сети АЗС начали смягчать ограничения на продажу топлива. На части заправок лимиты полностью отменены, на других увеличен допустимый объем отпуска бензина, однако в некоторых регионах ограничения пока сохраняются.

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