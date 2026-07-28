Некоторые российские АЗС начали снимать ограничения на продажу бензина

Российские сети АЗС начали смягчать ограничения на продажу топлива. На части заправок лимиты полностью отменены, на других увеличен допустимый объем отпуска бензина, однако в некоторых регионах ограничения пока сохраняются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии