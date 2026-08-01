Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

233 подписчика

Глеб Никитин встретился с участниками форума «Радость моя»

Глеб Никитин встретился с участниками форума «Радость моя»

1 августа 2026 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского, в палаточном лагере у Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря состоялась встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с участниками VI межрегионального форума православной молодежи «Радость моя».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии