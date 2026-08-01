Глеб Никитин встретился с участниками форума «Радость моя»

1 августа 2026 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского, в палаточном лагере у Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря состоялась встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с участниками VI межрегионального форума православной молодежи «Радость моя».