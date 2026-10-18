Одного пострадавшего госпитализировали, временно скорректирована схема движения автобусов №10, 53 и 60 Утром 18 октября в единую диспетчерскую службу Барнаула поступило сообщение о выходе горячей воды на проезжую часть по адресу: улица Попова, 166а.