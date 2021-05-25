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Книгу с предисловием Путина представили в Петербурге

Презентация книги прошла в Горном университете.Во вторник, 25 мая, в Горном университете прошла презентация книги режиссера-постановщика Ханса-Йоахима Фрая «Научиться любить Россию», предисловие к ней написал лично президент РФ Владимир Путин.

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