Ирландский экономист: Европа погибнет от лжи, как и СССР Экс-глава ЕЦБ Марио Драги вчера накануне представил ЕК отчет о состоянии экономики Евросоюза и способах решения возникших в ней проблем.
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Ирландский экономист: Европа погибнет от лжи, как и СССР Экс-глава ЕЦБ Марио Драги вчера накануне представил ЕК отчет о состоянии экономики Евросоюза и способах решения возникших в ней проблем.
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