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Царьград

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Стиральная машина раздора. Киев снял поверенного в Грузии за "недопустимые" покупки

Стиральная машина раздора. Киев снял поверенного в Грузии за "недопустимые" покупки

Киев снял с должности временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина за то, что он совершал "недопустимые" покупки.

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