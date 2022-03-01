"Теперь только для элиты?": женщина зашла в известный магазин Владивостока и обомлела

"Теперь только для элиты?": женщина зашла в известный магазин Владивостока и обомлела

Женщина из Владивостока рассказала в социальной сети Instagram vtoryak.vdk (12+) как зашла в один из популярных магазинов в районе улицы Русской и буквально обомлела.

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