Конфликт банков с застройщиками и ограничения для коллекторов. Обзор Банки.ру

Кто выиграет от конфликта крупных банков с застройщиками, разбирается Forbes. Банки, которые не ввели комиссии для застройщиков за доступ к госпрограммам ипотеки и не решились на ужесточение условий для заемщиков, наблюдают рост числа заявок от клиентов в первые недели января.