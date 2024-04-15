В Чите возобновят несколько внутренних полетов

Продолжаются работы по восстановлению авиасообщения в Забайкальском крае. Согласно последним данным, уже с завтрашнего дня, 16 апреля, в регионе возобновляется авиасообщение между столицей края и десятью труднодоступными населенными пунктами.
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