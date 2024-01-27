WP: США в 2024 году сделают акцент на обороне Украины, а не на возврате территорий

Новая стратегия резко отличается от прошлогоднего плана, пишет газетаАдминистрация президента США Джо Байдена работает над новой стратегией поддержки Украины, акцент в ней будет сделан на обороне, а не возврате утраченных территорий.
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