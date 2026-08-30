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Нижегородская правда

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Футболисты «Волны» в Заволжье обыграли «Орёл»

Футболисты «Волны» в Заволжье обыграли «Орёл»

В 21‑м туре второй лиги первенства России (дивизион «Б», группа 3) нижегородская «Волна» в Заволжье с минимальным счётом одолела «Орёл», который занимает 11‑е место из 16 команд.

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