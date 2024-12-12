Вокруг света: Деликатес или протухшая селедка: как возникла национальная шведская традиция употреблять в пищу сюрстремминг

Швеция известна своей богатой историей, культурой и уникальными кулинарными традициями. Среди множества изысканных блюд, украшающих шведскую кухню, сюрстремминг выделяется как одно из самых примечательных и противоречивых.
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