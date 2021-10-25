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Сложный вопрос или о том, как один чиновник "памятник фашистам" у нас с помпой открыл. Невероятно, но факт

Сложный вопрос или о том, как один чиновник "памятник фашистам" у нас с помпой открыл. Невероятно, но факт

автор - ГОЛОС БЕЛОГОРЬЯ Прочёл, что глава Красногвардейского района Бровченко подал в отставку.

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Томара Тычкова
Достаточно просто организовать клабище этим итальянцам , но без памятников и чествований, и разрешить родственниками этим солдат приезжать и поминать своих родственников.
Николай Денисов
Пока на нашей земле будут стоять памятники фашистским оккупантам Россия не может считаться свободной! Захватчикам место на кладбищах где нет никаких памятников, а только могильные плиты.
Дмитрий Щербаков
Рушить ничего не надо, но и почестей НИКАКИХ - "ноль внимания - пуд презрения"... Приехали тихо - молча и уехали. Так, как будто их никто и не видел. У них своя жизнь - у них своя... Никаких встреч и рукопожатий...
Альбина Колесникова
Как блин всё сложно ...
Валентин Дудкин
Ничего сложного нет. Совершенно согласен с комментарием Дмитрия Щербакова (см. выше, предыдущий комментарий над Вашим комментарием), за исключением того, что фраза в нём "У них своя жизнь - у них своя" должна иметь вид "У нас своя жизнь - у них своя".
Владимир Якубенко
Пусть потомки погибших завоевателей приезжают на их могилы и размышляют уже о своём настоящем и будущем. Приверженцам НАТО это очень полезно.
Владимир Якубенко
Пусть потомки погибших завоевателей приезжают на их могилы и размышляют уже о своём настоящем и будущем. Приверженцам НАТО это очень полезно.
Ночной кошмар
Пусть потомки захватчиков приезжают на могилы своих предков, возлагают цветы, но только как частные лица, без нашего участия, без торжественных церемоний, и конечно, без хлеба-соли. И ещё пусть думают, стоя у этих могил, к чему приводит агрессия против России.
Mihail Khanin
Конечно, если итальянцы хотят посетить место захоронения своих родственников, то в частном порядке, без всякой помпы, а тем более, без подхалимской суеты, добро пожаловать. Если приехала делигация, то ее надо встретить дружелюбно, в соответствии с действующим протоколом. Сын за отца не отвечает, но и не надо забываться!
Ксюша Тисленко
Согласна с двумя предыдущими высказываниями. Хотят вспоминать своих предков, пусть вспоминают. Это их право. Но только как частные лица

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