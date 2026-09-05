Дмитрий Грунюшкин: В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью

Два конфликта, протекающих одновременно – Россия–Украина и Иран–США, волей-неволей заставляют проводить параллели между собой.
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Ты, дуралей, нас на место США решил поставить ? Иран не бьет по третьим странам, а громит военные базы США, расположенные на их территориях, наказывает за поддержку агрессора (США). У ИРАНА скрепы и решимость и властей и народа отстоять свою независимость и он это делает. У нас ни скрепов не решимости (не путать с народом) верховной власти ?Мы до сих не освободили НОВОРОССИЮ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВРАГ ОКУПИРОВАЛ КУРЩИНУ ?? Места не хватит для всего, что справедливо отметить в методах ведения СВО ? Какая Одесса, какой Николаев ? Похоже, НЕ ДО ЖИРУ БЫТЬ БЫ ЖИВУ !!!
хватит врать в парадигме "братского народа", очередной раз пытаются и и бездарный ход СВО- полностью оправдать и мацу завернуть украинскому Хабадау.
А ничего , что деньги российских богачей работают на врагов?
Автор просто пустобрёх. Хотя один правильный тезис у него нашёлся - нельзя сравнивать два конфликта. Хотя бы потому, что РФ реально может ... стереть Хохляндию в порошок. Буквально. За пару недель. И не делается это по той простой причине, что после этого будет сложно найти другой такой же эффективный способ присваивать народные деньги "слугами народа" и их компаньонами, который теперь величают "элитой". Ну да, элита - воровская. И именно она и не даст закончить бизнес-проект СВО, пока не прикарманит ВСЕ народные деньги.
Не гоже Россию рассматривать в проэкции СШАнапали. Россия напала за день до нападения жидоЗели на Донбасс 2022, т.е. не из-за желания захватить что-то чужое, а превентивно отстоять своё! Во вторых, Россия 4.5 года жевала сопли во главе одиозных Шмойг и Гирисимовых под предводительством любителя жидов и всё делать тихо. Отвод войск, Анкориджи и Стамбулы, Курск - его рук дело, отсюда гибель солдат и жертвы мирного населения уже аж за Уралом. В третьих, почему-то два месяца назад Россия НАЧАЛА мочить уродов не по детски по всей территории неньки именно самолётами и ракетами, чем вызвала небывалое воодушевление в Армии и её сразу ускоряющееся наступление на супостата! ТАК ДЕРЖАТЬ, а не "партнёров" ссать!!! А Иран всё равно молодец и нам ПРИМЕР, как бы автор не переворачивал книгу истории вверх ногами! И Киму огромное спасибо за Курск, и вообще за добрую поддержку! Все остальные "наши друзья" - просто скоты, Китай там, Беларусь, и иже с ними...