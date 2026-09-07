ВС РФ нанесли массированные удары по одесским портам, используемым в целях ВСУ

Вооруженные силы России поразили портовую инфраструктуру и суда, используемые украинской армией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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