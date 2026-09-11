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Владимир Путин. Президент всея Руси: как мальчик из ленинградского двора стал хозяином Кремля на четверть века

Владимир Путин. Президент всея Руси: как мальчик из ленинградского двора стал хозяином Кремля на четверть века

Ленинград, 1952 год. В коммунальной квартире на окраине города, где стены помнят блокаду, а воздух пахнет сыростью и корюшкой, рождается мальчик, которому суждено стать самым долгоправящим лидером России со времён Сталина.

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