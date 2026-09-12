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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф о 6-м месте Расселла в квалификации: «Из-за изменения настроек Джордж не понимал, чего ждать от болида»

Руководитель « Мерседеса » рассказал, что повлияло на выступление Джорджа Расселла в квалификации к Гран-при Испании , где британец стал 6-м.

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