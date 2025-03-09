ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 072 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вова Рябов
    Штаты затеяли эту войну сейчас не знают как соскачитьВ Госдуме высказа...
  • Сергей Завалеев
    Капитан на суде предъявил переписку с диспетчером порта где чётко сказано было ждите когда подойдёт ваша очередь и та...Мэрия Анапы подал...
  • Ильдус Мамлеев
    Что за чушь нам здесь автор втирает? ВЕСТА автомат в России за наличный расчёт стоит 2,2 миллиона рублей, а в Беларус...Автоэксперт объяс...

Девайс для микроскопов поможет увидеть прозрачные объекты

Девайс для микроскопов поможет увидеть прозрачные объекты

Российские ученые из Института биологии внутренних вод (ИБВВ) имени И.Д. Папанина РАН запатентовали приспособление, которое дает возможность получать четкое изображение водных микроорганизмов, в том числе полупрозрачных и прозрачных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх