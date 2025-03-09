Девайс для микроскопов поможет увидеть прозрачные объекты

Российские ученые из Института биологии внутренних вод (ИБВВ) имени И.Д. Папанина РАН запатентовали приспособление, которое дает возможность получать четкое изображение водных микроорганизмов, в том числе полупрозрачных и прозрачных.
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