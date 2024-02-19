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Калининград направит 500 млн рублей на строительство разводного моста

Калининград направит 500 млн рублей на строительство разводного моста

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей на строительство разводного моста и реконструкцию километрового участка трассы Полесск-Головкино-Матросово.

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