Калининград направит 500 млн рублей на строительство разводного моста

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей на строительство разводного моста и реконструкцию километрового участка трассы Полесск-Головкино-Матросово.
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