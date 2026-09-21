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Кандидаты «Единой России» стали лидерами на выборах во всех округах Подмосковья

Кандидаты «Единой России» стали лидерами на выборах во всех округах Подмосковья

Представители «Единой России» во всех 12 одномандатных округах Подмосковья вышли в лидеры голосования.

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