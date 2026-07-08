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Царьград

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Иран грозит ответить США на удары по крупным городам

Иран грозит ответить США на удары по крупным городам

Иран обвинил США в нарушении договоренностей, стремясь открыть новый маршрут через Ормузский пролив. В ответ на удары США по Бушеру, Бендер-Аббасу и Сирику, Тегеран грозит мощным противодействием, заявляет Казем Гарибабади и иранское командование.

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