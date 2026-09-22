В Иркутской области не будут проводить дни здоровья на природе из-за медведей

В Иркутской области дети не смогут провести дни здоровья на природе из-за ситуации с медведями в регионе.
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