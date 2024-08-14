Светлана Журова: «Американцы понимали, что китайцы будут их единственными конкурентами на Олимпиаде и хотели всячески убрать их с дорожки в командном зачете»

В 2021 году 23 китайских пловца попались на триметазидине перед Олимпиадой в Токио. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало их отстранять, приняв версию китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.