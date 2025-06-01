Рубио обратился к Лаврову с призывом по Украине

Госдеп: Рубио повторил Лаврову призыв Трампа к переговорам по Украине Госсекретарь США Марко Рубио обратился к главе МИД России Сергею Лаврову, повторив ему призыв американского президента Дональда Трампа к прямым переговорам по Украине.
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