ВСУ начали прятать ценное вооружение на энергообъектах

После того, как Украина и Россия достигли договоренностей, согласно которым стороны отказались наносить удары по энергообъектам друг друга, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали прятать особо ценное вооружение на подстанциях.
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