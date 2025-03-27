Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Они считают, что они - хозяева жизни и могут делать что хотят. На самом...В российском горо...
  • Вадим Кузнецов
    Вот, уже измененное состояние сознания. С галлюцинациями. Какое крепкое зелье!Зеленский назвал ...
  • Сергей Храмов
    В Арктике на снегоходах с заднего сидения очень плохо стрелять перед снегоходом. Надо сзади снегохода по середине кре...Путин анонсировал...

ВСУ начали прятать ценное вооружение на энергообъектах

ВСУ начали прятать ценное вооружение на энергообъектах

После того, как Украина и Россия достигли договоренностей, согласно которым стороны отказались наносить удары по энергообъектам друг друга, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали прятать особо ценное вооружение на подстанциях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх